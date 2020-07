Calciomercato Milan, Kjaer riscattato: l’annuncio di Di Marzio

Simon Kjaer è stato riscattato dal Milan, l’annuncio arriva da Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter. Il danese resterà in rossonero.

Simon Kjaer è stato riscattato dal Milan, l’annuncio l’ha dato Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter. Il giocatore era in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia: viste le sue ottime prestazioni, il club ha deciso di esercitare il riscatto. Le cifre dovrebbero aggirarsi sui 3,5 milioni.

Kjaer resterà quindi al Milan anche la prossima stagione. Il difensore ha disputato davvero un’ottima stagione da quando è arrivato a gennaio. Dopo sei mesi deludenti all’Atalanta, il Diavolo ha deciso di puntarci per alzare il tasso di esperienza della rosa, visto il rendimento tutt’altro che di alto livello di Mateo Musacchio e la gioventù di Gabbia.

Una mossa che si è rivelata azzeccatissima: Kjaer ha sorpreso tutti ed è diventato indispensabile, per Pioli ma anche per Alessio Romagnoli, che sembra aver trovato in lui finalmente il partner giusto dopo svariati tentativi.