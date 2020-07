Il Milan blinda Theo Hernandez. Si cerca un vice 

Theo Hernandez, altra super prestazione ed ennesimo goal per il terzino-goleador del Diavolo. Il Milan, assicura il CorSport oggi in edicola, nemmeno ascolterà le proposte estive per l’esterno francese. Si cerca piuttosto un vice e c’è già un’idea.

Milan, sarà muro totale per Theo Hernandez. Come infatti assicura il Corriere dello Sport oggi in edicola, Elliott respingerà qualsiasi offerta che dovesse giungere quest’estate per il proprio terzino-goleador. Nonostante tutte le urgenze economiche del caso, la società nemmeno valuterà una potenziale uscita dell’estero francese.

Anche perché incarna alla perfezione il profilo di giocatore che la proprietà vorrebbe per il proprio progetto milanista. Ovvero giovane, dalla grandissima qualità e con netti miglioramenti all’orizzonte. Acquistato per 20 milioni di euro la scorsa estate, ora vale anche più del doppio: siamo attorno ai 50 milioni di euro.

Una stagione da assoluto protagonista, come probabilmente nemmeno il diretto interessato avrebbe immaginato. Tempo un’annata ed è già nella storia rossonera, in virtù delle sei realizzazioni che gli hanno permesso di superare altri esterni marcatori come Serginho e Kakha Kaladze fermi a cinque. Ma Theo Ha inciso anche con gli assist, perché se ne contano ben quattro in questi mesi. .

Ora può raggiungere un altro record assoluto: raggiungere Aldo Maldera, esterno difensivo, a quota 9 reti nella stagione 1978-79. Ha sei gare a disposizione per riuscirci. Nel frattempo la società dovrà trovargli un vice: con Diego Laxalt in uscita e Ricardo Rodriguez anche fuori dai programmi, si cerca un giovane che possa permettere all’ex Real Madrid di rifiatare una tantum.

