Milan-Parma, Kessie potrebbe riposare: le ultime

Le novità in vista di Milan-Parma di domani sera. Possibile riposo per Franck Kessie, uno degli instancabili di mister Pioli.

Stefano Pioli al termine di Napoli-Milan ha ammesso che i suoi due mediani intoccabili, Franck Kessie e Ismael Bennacer, potrebbero presto tirare il fiato.

Da Milanello infatti giunge voce che sia proprio l’ivoriano a dover rifiatare e riposare in vista di Milan-Parma di domani. Nonostante la fisicità prorompente, anche l’ex Atalanta ha bisogno di 90′ di relax atletico.

Si va verso un leggero turnover anche per il centrocampo dunque. Bennacer dovrebbe essere confermato ancora davanti alla difesa, ma al suo fianco troverà spazio probabilmente Rade Krunic, centrocampista ormai ritrovato dopo i problemi fisici degli scorsi mesi.

Si ricostituisce la coppia di centrocampo dell’Empoli di due stagioni fa. Krunic dovrebbe essere preferito all’altro mediano in rosa, Lucas Biglia, che ha caratteristiche troppo simili a Bennacer per giocare al suo fianco.

Kessie partirà dunque dalla panchina secondo le ultime indiscrezioni, ma potrà essere utile anche a gara in corso. L’idea di Pioli è di averlo al top per Bologna-Milan e per il rush finale di campionato.

