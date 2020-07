Milan-Parma, le probabili formazioni: Pioli pronto a cambiare

Pioli è pronto a cambiare con il Parma. Il tecnico del Milan si affiderà a forze fresche per sfidare i gialloblu, in un match valevole per la 33a giornata.

Stefano Pioli potrebbe affidarsi ad un turnover più robusto del solito. Nelle sfide contro Lazio, Juventus e Napoli sono stati pochi i cambi di formazione del tecnico rossonero, ma contro il Parma si preannunciano diverse sostituzioni.

Pioli, d’altronde, l’aveva fatto capire già al termine della sfida contro gli azzurri al San Paolo. I ballottaggi a poco più di 24 ore dal calcio d’inizio sono diversi.

In difesa Calabria dovrebbe fare rifiatare Andrea Conti, apparso in affanno contro il Napoli. A centrocampo l’indiziato a partire dalla panchina è Franck Kessie, con Krunic pronto a giocare dal primo minuto al fianco di Bennacer.

La squalifica di Saelemaekers e l’infortunio di Castillejo fa si che le scelte siano praticamente obbligate. Confermati Calhanoglu e Rebic, l’altro posto sulla trequarti se lo giocano Bonaventura e Paquetà.

Ci sarà ancora Ibrahimovic in avanti ma non è escluso che Leao possa prendere il suo posto. Il portoghese potrebbe essere schierato anche sulla linea dei tre dietro la punta.

4-2-3-1: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié(Krunic), Bennacer; Bonaventura(Paqueta), Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic(Leao).

LEGGI ANCHE: L’OFFERTA PER EMERSON