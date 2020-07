Calciomercato Milan, in pole per Szoboszlai: cresce l’ottimismo

Il Milan ha incassato il sì di Dominik Szoboszlai. Il talento ungherese potrebbe essere il primo colpo dei rossoneri dell’era Rangnick.

Dominik Szoboszlai potrebbe essere il primo importante colpo di calciomercato dell’era Ralf Rangnick. Non è un segreto, il talento magiaro classe 2000 è il nome in cima alla lista della spesa del tedesco. L’obiettivo è presentarsi a Milanello con il calciatore del Salisburgo.

Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa arrivano da Calciomercato.com: Szoboszlai ha fornito una piena apertura al Milan ma per chiudere l’affare servirà ancora qualche giorno.

Incassato il sì del giocatore, va trovata la giusta quadratura del cerchio con il Salisburgo e con i rappresentanti dell’ungherese.

Il Milan ad oggi è nettamente in pole per Szoboszlai, davanti a Psg e Arsenal. Una posizione di vantaggio da sfruttare per chiudere definitivamente l’affare.

