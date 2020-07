Florentino Luis trascina il Benfica. Il Milan insiste, cifre e formula

Il Milan continua ad essere interessato a Florentino Luis, giovane mediano del Benfica. Proseguono i contatti ed emergono i dettagli del possibile affare.

Il Milan non perde di vista Florentino Luis, centrocampista che già a gennaio è stato oggetto di una trattativa poi non conclusa positivamente. Tuttavia, il giocatore del Benfica è rimasto nella lista del club rossonero.

Il portoghese classe 1999 è ritenuto un talento dal grande potenziale. Ha forza fisica, dinamismo ed è abile nel recupero dei palloni. Dispone anche di una buona tecnica di base e di intelligenza tattica. Ha caratteristiche che ben si completano con quelle di Ismael Bennacer in una eventuale mediana a due.

Florentino Luis bene col Benfica, il Milan mantiene i contatti

Ieri Florentino Luis è finalmente tornato a brillare con il Benfica, dove a novembre aveva perso il posto da titolare e non aveva più giocato in campionato. Ma contro il Vitoria Guimaraes il suo ingresso al 33′ al posto di Julian Weigl ha dato una scossa alla squadra, poi vincente per 2-0.

La sua ottima prestazione gli è valsa complimenti da parte dei tifosi sui social network e anche buoni giudizi da parte dei giornalisti. Il centrocampista 20enne è entrato in campo con grande determinazione, ha dato sicurezza e tranquillità alla mediana del Benfica. È stato prezioso in fase difensiva e ha partecipato all’azione del 2-0. Uno dei migliori in campo della formazione di Lisbona.

Il Milan ha avuto modo di osservare la prova di Florentino Luis. Secondo le informazioni raccolte da MilanLive.it, il club rossonero continua a parlare con l’agente del giocatore e c’è stato un contatto anche durante la scorsa settimana.

Nel contratto del talento portoghese c’è una clausola di risoluzione da ben 120 milioni di euro, ma il Benfica sembra disponibile a cedere il calciatore per 35-40 milioni e a trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Possibile che tra non molto riprendano i contatti tra i club per capire se vi sia la possibilità di negoziare un accordo. Vero che al Milan sono rimasti contenti delle recenti prestazioni di Franck Kessie, ma comunque il centrocampo andrà rinforzato.

