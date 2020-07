Gazidis: “Ecco come porteremo in alto il Milan”

Torna a parlare Ivan Gazidis. Ecco le parole dell’Amministratore Delegato del Milan in occasione dell?AC Milan Business Forum

Ivan Gazidis traccia la strada per torna in alto. L’Amministratore delegato del Milan, in occasione dell’AC Milan Business Forum, ha così parlato del futuro rossonero: “Abbiamo trascorso momenti difficili dovuti alla pandemia e al lockdown ma adesso ci siamo scoperti più forti, grazie a passione, consapevolezza e sacrificio.

Stiamo lavorando per fare dei cambiamenti al modello di business del Club orientandoci verso la sostenibilità economica. Il Milan punta ad un modello virtuoso di business dove i ricavi dello stadio, dell’area sponsorship e delle altre aree commerciali verranno investiti nel miglioramento della performance dell’area sportiva.

Il nostro obiettivo è quello di riportare il Milan ai livelli più alti del calcio europeo”.

