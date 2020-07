Krunic vuole un’occasione in Milan-Parma: riposa Kessie?

Stefano Pioli potrebbe concedere una chance dal primo minuto a Rade Krunic in Milan-Parma. Franck Kessie ha speso tanto e potrebbe andare in panchina.

Stefano Pioli farà riposare qualche titolare in Milan-Parma, ma non vuole stravolgere la formazione titolare. Di fronte c’è un avversario che comunque può creare insidie e dunque non va sottovalutato.

A centrocampo sia Franck Kessie che Ismael Bennacer avrebbero bisogno di rifiatare. Hanno sempre giocato finora e l’ideale sarebbe un po’ di “riposo” adesso. Tuttavia, è impensabile che Pioli mandi entrambi in panchina a San Siro. Sarebbe un rischio troppo grande.

Solo uno tra Kessie e Bennacer dovrebbe non rientrare nell’undici titolare. Rade Krunic spera che ad essere escluso sia l’ivoriano, così potrà avere una chance di giocare dal primo minuto. Il bosniaco finora ha avuto poco minutaggio e vuole far vedere di poter dare un contributo importante alla squadra.

Per caratteristiche Krunic è il sostituto di Kessie, ma se Pioli dovesse scegliere di far riposare Bennacer allora sarebbe Lucas Biglia a partire dall’inizio in Milan-Parma. L’argentino non comprare nella formazione titolare da novembre ed è alle sue ultime settimane in maglia rossonera, dato che il contratto non gli verrà rinnovato a fine campionato.

LEGGI ANCHE -> MILAN SU EMERSON ROYAL? ECCO LA SITUAZIONE