Calciomercato Milan – Idea Emerson Royal: la situazione

Emerson Royal del Barcellona, ma in prestito al Betis Siviglia, è tra i profili accostati al Milan per la fascia destra. Un brasiliano di buone prospettive.

Il Milan prenderà sicuramente un nuovo terzino destro nella prossima stagione e probabilmente sarà Davide Calabria a dire addio. Il bresciano ha perso il posto a favore di Andrea Conti in questa stagione e vuole giocare.

Il Milan ha l’opportunità di incassare almeno 10 milioni di euro dalla cessione di Calabria e fare una plusvalenza praticamente piena a bilancio. Non mancano le squadre interessate al giocatore in Serie A e all’estero. Un accordo soddisfacente verrà trovato.

Milan su Emerson Royal: il punto

Tra i nomi circolati per la fascia destra difensiva del Milan c’è quello di Emerson Royal. Il 21enne di proprietà del Barcellona è in prestito al Betis Siviglia, che ha un accordo fino a giugno 2021 per tenersi il brasiliano. Una conclusione anticipata del prestito costerebbe una “penale” al Barça.

Secondo quanto spiegato dai colleghi di calciomercato.it, il Milan non si è ancora mosso concretamente per Emerson Royal. Nonostante alcune voci su presunte offerte, in realtà il club rossonero non si sarebbe realmente fatto avanti per questo laterale destro.

Il prezzo del talento sudamericano si aggira sui 25 milioni di euro. Che al Diavolo possa piacere come profilo ci sta, vista la buonissima stagione nel Betis Siviglia, ma bisognerà vedere se sarà lui l’obiettivo finale per rinforzare la fascia destra.

