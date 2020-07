Milan-Parma, i convocati di Pioli: assente Paquetà

Il Milan è pronto alla sfida contro il Parma, gara valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Stefano Pioli ha diramato la lista dei ventitré convocati a disposizione per la partita contro gli emiliani.

Dall’elenco si evince l’assenza di Lucas Paquetà, mentre torna disponibile Antonio Donnarumma, dopo l’assenza nella trasferta contro il Napoli.

Oltre al brasiliano mancheranno anche i difensori Duarte e Musacchio e Samu Castillejo. Pioli ha aggregato alla prima squadra anche i giovani Brescianini, Olzer e Colombo, oltre agli ormai fissi Gabbia e Maldini.

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Theo Hernandez, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Olzer.

Attaccanti: Colombo, Ibrahimovic, Leao, Daniel Maldini, Rebic.

