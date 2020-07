Milan Parma dove vedere: Sky o DAZN? Canale tv e streaming

Ecco come e dove vedere Milan-Parma in diretta tv e streaming. La partita è in programma oggi alle 19:30. Tutto quello che c’è da sapere.

Dopo il buon pareggio al San Paolo contro il Napoli, il Milan è già di nuovo in campo. Questa sera a San Siro arriva il temibile Parma, che non attraversa un momento particolarmente positivo ma è una squadra difficile da affrontare.

Infatti D’Aversa sfrutta la velocità dei suoi attaccanti per colpire gli avversari in ripartenza. Ecco perché Stefano Pioli dovrà fare molta attenzione. Il Milan ha bisogno di altri punti per mettere in cassaforte la qualificazione in Europa League.

Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Milan-Parma di quesa sera in diretta tv e streaming.

MILAN-PARMA, ASSENZA PESANTE PER PIOLI

Dove vedere Milan Parma

Milan-Parma è in programma alle 19:30 di oggi ed è un’esclusiva Sky Sport. Infatti la partita sarà visibile soltanto sui canali dell’emittente satellitare dedicati alla nostra Serie A. Per quanto riguarda lo streaming basterà scaricare l’applicazione Sky GO e accedere al proprio abbonamento, oppure andare sul sito da PC. L’alternativa è Now TV, la web tv di Sky ma accessibile solo tramite abbonamento.

UFFICIALE: KJAER!

Le probabili formazioni

Un po’ di turnover per il Milan: Conti out, c’è Calabria. Fra i convocati spicca l’assenza di Lucas Paquetà: senza nemmeno Castillejo e Saelemaekers, Pioli dovrebbe puntare su Bonaventura, con Calhanoglu e Rebic a completare il trittico dietro l’unica punta, Ibrahimovic ovviamente. In difesa Simon Kjaer, per la prima volta da totale giocatore del Milan (è stato riscattato oggi).

Pochi dubbi per il Parma che dovrebbe ritrovare Cornelius in attacco, poi i soliti Gervinho e Kulusevski. Grass a metà campo insieme a Brugman e Kurtic. In difesa il grande ex Matteo Darmian, cresciuto nel vivaio del Milan.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.