Gli highlights di Milan-Parma. I rossoneri vincono 3-1 a San Siro in rimonta: Kurtic sblocca il risultato, Kessie, Romagnoli e Calhanoglu firmano il successo.

Il Milan torna a vincere dopo lo stop di Napoli per 2-2. I rossoneri questa sera a San Siro si impongono per 3-1 sul Parma di D’Aversa, che era andato in vantaggio con un gol di Kurtic nel primo tempo.

Il centrocampista del Parma ha sbloccato il risultato con un bel tiro in area di rigore su assist di Gervinho. Nulla da fare per Donnarumma che ha provato a prenderla ma senza successo. Il Milan però ha reagito, e lo ha fatto benissimo.

Nella ripresa infatti nel giro di pochi minuti Pioli e i suoi ragazzi l’hanno ribaltata. Prima Franck Kessie con un destro micidiale dalla lunga distanza e imprendibile per Sepe; poi è Romagnoli, di testa, a mettere il risultato sul 2-1.

I rossoneri trovano anche il gol del 3-1 con Hakan Calhanoglu: stupendo il destro del turco che in diagonale batte Sepe e chiude la partita. Il Parma riparte in qualche occasione ma Donnarumma è super in almeno due opportunità.

Milan-Parma, gli highlights del match

