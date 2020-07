Serie A, la classifica dopo Milan-Parma: agganciato il Napoli

Il Milan raggiunge il Napoli in classifica grazie ai 3 punti ottenuti contro il Parma, mentre gli azzurri hanno pareggiato a Bologna. Attesa per la Roma.

Importantissima vittoria del Milan a San Siro contro il Parma. La squadra di Stefano Pioli ha sconfitto 3-1 i ragazzi di Roberto D’Aversa.

Dopo essere andato sotto nel primo tempo per il gol di Kulusevski, nella ripresa Kessie e Romagnoli hanno ribaltato il risultato. Poi ci ha pensato Calhanoglu a mettere il sigillo finale sul successo.

Con questi 3 punti il Milan raggiunge in classifica il Napoli, che ha pareggiato 1-1 contro il Bologna. Entrambe le squadre sono a 53 punti. Adesso si attende il risultato della Roma, che giocherà contro l’Hellas Verona allo stadio Olimpico ed è a quota 54. La lotta Europa League è nel vivo e per i rossoneri è importante scavalcare i capitolini per andare direttamente alla fase gironi, senza playoff.

Di seguito la classifica del campionato Serie A 2019/2020.