Calciomercato Milan, il nuovo attaccante arriva dal Valencia?

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante, vista la probabile partenza di Ibrahimovic. Spunta il nome di Rodrigo Moreno, centravanti del Valencia.

Nonostante le ottime prestazioni e i risultati soddisfacenti dopo la ripresa del campionato, il Milan si prepara ad una nuova rivoluzione.

Tra i reparti in cui si cambierà ancora c’è l’attacco. Zlatan Ibrahimovic dovrebbe tornare in Svezia, quindi la squadra rossonera necessita di un nuovo centravanti.

Secondo quanto riferisce Fichajes.net, la società di Via Aldo Rossi ha messo gli occhi su Rodrigo Moreno, attaccante del Valencia. Il ventinovenne non è il classico bomber da venti reti a stagione, tanto che in questa stagione si è limitato a sette centri.

Se il Milan dovesse decidere di affondare il colpo, non troverebbe più la concorrenza dell’Atletico Madrid, che avrebbe abbandonato la trattativa dopo il rifiuto di 50 milioni del Valencia.

I rossoneri devono però fare i conti con l’Inter, che vuole un nuovo attaccante di esperienza internazionale.

Milan, ecco chi è Rodrigo Moreno

Se il Milan cerca un attaccante trascinatore, in grado di vincere le partite da solo, Rodrigo Moreno non è il profilo giusto.

L’attaccante spagnolo è però un grande assist-man che fa del dribbling e del tenere la palla per far salire la squadra i suoi punti di forza. A questo si aggiunge una capacità di cross degna del miglior terzino.

Dopo gli esordi nel Celta Vigo e Real Madrid Castilla, Moreno è andato a crescere in Inghilterra, al Bolton. Dal 2011 al 2014 è al Benfica, dove segna 27 reti in 67 presenze. Un buon percorso che gli valgono la chiamata del Valencia, dove milita attualmente.

Moreno è stato nel mirino anche del Napoli in passato, ma il club partenopeo ha deciso di non investire troppo sul giocatore. Ora il Milan potrebbe spuntarla.

