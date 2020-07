Milan, Bakayoko verso la Germania: accordo vicino

Bakayoko potrebbe intraprendere una nuova avventura dopo il prestito al Monaco. Questa volta la destinazione sembra essere la Germania per l’ex Milan

Tiemoué Bakayoko non è mai sparito dai radar del Milan. Il centrocampista francese, dopo l’esperienza al Monaco, ha fatto ritorno al Chelsea. A Londra sarà solamente di passaggio con gli inglesi che vogliono monetizzare il più possibile.

Per i rossoneri Bakayoko non rappresenta una priorità, soprattutto adesso che Kessie e Bennacer sembrano inamovibili.

Il calciatore potrebbe così, ancora una volta, nonostante il desiderio di far ritorno a Milano, prendere altre strade. Su Bakayoko, come raccontato nei giorni scorsi, ha messo gli occhi il Bayern Monaco, alla ricerca di muscoli per il suo centrocampo.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, i colloqui tra i due club sono ben avanzati e Bakayoko potrebbe sbarcare in Germania per una cifra vicino ai 30 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: NUOVA OFFERTA PER FOFANA