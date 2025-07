“Contatto diretto” per andare al Milan: tifosi della Juve distrutti

Tifosi della Juventus increduli e distrutti: avviato un “contatto diretto” per portarlo al Milan, alla corte di Massimiliano Allegri

È Pervis Estupinan, acquisto numero 3, dopo Luka Modric e Samuele Ricci, dell’estate rossonera, l’erede designato sulla fascia sinistra di Theo Hernandez. L’esterno ecuadoregno, prelevato dal Brighton per 18 milioni, ha messo il proprio autografo in calce a un contratto che lo legherà al Milan per cinque stagioni con un ingaggio da 2.5 milioni di euro l’anno.

Per la fascia destra l’obiettivo principale continua a essere Doué ma la forbice tra la domanda e l’offerta resta ancora ampia. Capitolo Jashari: il classe 2002 svizzero, considerato da Allegri cruciale nel suo scacchiere tattico, è sempre più in rotta con il Bruges, tuttavia ancora manca il via libera del club belga al suo trasferimento alla corte di Max Allegri.

Nel frattempo, a sorpresa si registra ‘un contatto indiretto’ per vestirlo di rossonero, una vera e propria doccia gelata per i tifosi della Juventus.

Milan, ‘contatto indiretto’ tramite gli agenti di Federico Chiesa

Federico Chiesa ha trovato pochissimo spazio nel Liverpool che conquistato la Premier League. E la prossima stagione inizia sulla stessa falsariga di quella andata in archivio due mesi fa. L’ex attaccante della Juventus, infatti, non è stato convocato per il tour dei Reds in Asia, chiaro segno che non rientra nei piani a lungo termine del tecnico Arne Slot. Neanche i due gol che l’ex viola ha messo a segno nelle amichevoli contro il Preston e lo Stoke sono sufficienti a invertire il trend.

Con il Mondiale 2026 alle porte, dunque, l’ex Viola ha la necessità di giocare con continuità per conquistare un posto nella Nazionale di Gennaro Gattuso. Ebbene, secondo quanto raccolto da “CaughtOffside”, il Milan ha avviato un “contatto indiretto”, cioè tramite i rappresentanti di Chiesa, anche se la dimensione finanziaria dell’operazione potrebbe rappresentare un ostacolo difficile da superare.

Comunque, sulle tracce dell’esterno del Liverpool c’è anche il Napoli che potrebbe virare su Chiesa se l’affare Ndoye non dovesse andare in porto. Un pensierino lo fa anche la Roma visto che il neotecnico Gian Piero Gasperini considera l’ex bianconero perfetto per i propri schemi. L’ex squadra di Gasperini, l’Atalanta, invece, potrebbe accodarsi se Lookman dovesse salutare.

Tanti pretendenti, dunque, non solo perché, a dispetto di un’ultima stagione sottotono, le qualità del figlio d’arte sono indiscutibili ma anche perché il Liverpool, che la scorsa estate lo ha acquistato per appena 12 milioni di euro, non dovrebbe chiedere una cifra esagerata, il che, come detto, ha ingolosito tanti club tra cui il Milan e l’ambizioso Como di Cesc Fabregas che è alla ricerca di un acquisto di prestigio.