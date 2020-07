Serie A, classifica post lockdown: Milan al secondo posto

Rendimento da Champions League per il Milan dopo lo stop per la pandemia mondiale. Rossoneri dietro solo all’Atalanta.

Un Milan a ritmo Champions League. I rossoneri stanno andando alla grande, un andamento quasi perfetto dopo la sosta per il lockdown.

Da giugno, ovvero da quando il campionato di Serie A ha ripreso i battenti a porte chiuse, la squadra di Stefano Pioli ha cominciato un’altra piccola stagione a sé, che sta rilanciando le ambizioni del Milan.

Leggendo la classifica parziale del post-Covid si trova il Milan al secondo posto in classifica, a quota 17 punti. Frutto di cinque vittorie e due pareggi con SPAL e Napoli.

Meglio del Milan soltanto l’Atalanta. I neroazzurri, attualmente secondi in classifica in Serie A, hanno ottenuto 19 punti in sette incontri (sei vittorie e un pareggio).

In calo la Juventus, che ha raggranellato solo 14 punti perdendo anche il vantaggio su diverse pretendenti. Peggio di tutti la SPAL: i ferraresi sono fermi ad un solo punto in questo spezzone, proprio contro il Milan nel 2-2 casalingo.

