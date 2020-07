Szoboszlai: “Non so ancora dove giocherò”. L’agente prende tempo

Ultime dichiarazioni di Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del Salisbugo che fa sempre gola al Milan ed altri club.

Il nome di Dominik Szoboszlai è ancora molto in voga per quanto riguarda il futuro mercato in entrata del Milan.

Il centrocampista ungherese classe 2000 ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva al quotidiano Nemzeti Sport, in cui ha anche accennato ai suoi programmi prossimi.

“Ho letto alcuni articoli sul mio conto nelle ultime settimane – ha detto Szoboszlai – Ma ho preferito staccare la spina, stare ultimamente con parenti e amici. Mi arrivano tante notizie, ma per ora non ci penso. Non so proprio cosa succederà in futuro e dove giocherò l’anno prossimo”.

Anche il suo agente Esterhazy Matthias ha preferito non sbilanciarsi e prendere tempo: “Non abbiamo alcuna fretta, il mercato partirà a settembre è c’è tempo per decidere l’offerta e la soluzione migliore. Se decidiamo il futuro di Dominik tra qualche settimana non finiamo di certo in galera!”. Il Milan intanto, anche per la stampa ungherese, resta in pole.

LEGGI ANCHE -> KJAER RISCATTATO: IL DANESE ESULTA