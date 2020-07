Ambrosini: “Milan? L’assenza di pubblico potrebbe aver aiutato”

Massimo Ambrosini, ex leader e capitano rossonero, ha parlato di come l’assenza dei tifosi possa aver dato una mano al Milan.

Massimo Ambrosini, ex leader e capitano del Milan, è tornato a commentare il momento di crescita della squadra di Pioli sulle frequenze di Sky Sport.

Il vecchio numero 23 rossonero ha ipotizzato che, paradossalmente, l’assenza dei tifosi abbia avvantaggiato la crescita della squadra: “Mi sembra la situazione dello scorso anno, ma con una crescita imprevedibile. Non so se l’assenza di pubblico abbia favorito la personalità di qualche giocatore, ma molti di loro sembrano più forti e sereni in campo”.

Pubblico a parte, Ambrosini elogia due protagonisti del Milan attuale: “Ibrahimovic è stato importantissimo. Il suo arrivo a gennaio ha dato una scossa importante. Ma va tenuto conto del lavoro di Pioli, non può essere considerato ininfluente. Però credo che il club da almeno 6 mesi abbia già deciso a chi affidasi in futuro”.

