Calabria, ultima chiamata: Milan-Bologna decide il suo destino

Il terzino rossonero Davide Calabria potrebbe partire dal 1′ domani contro il Bologna, anche per giocarsi un posto nel futuro.

Stefano Pioli potrebbe decidere per un cambiamento nella formazione del Milan, in particolare in difesa, in vista del match con il Bologna.

Davide Calabria, terzino classe ’96, potrebbe partire dall’inizio come laterale destro nella linea a quattro difensiva. Turno di riposo in caso per Andrea Conti, che nelle ultime gare ha sempre iniziato da titolare.

Per Calabria si tratterebbe di una sorta di ‘ultima chiamata’. Il numero 2 da tempo è indicato come un possibile esubero del Milan, un calciatore tutt’altro che incedibile.

Il ragazzo cresciuto nel vivaio di Milanello dovrà dimostrare di poter essere ancora utile e affidabile, altrimenti rischierà seriamente il taglio.

Non mancano le proposte per Calabria: Torino, Siviglia e lo stesso Bologna si sarebbero interessate già da qualche tempo al destino del terzino destro.

Con l’arrivo di Pierre Kalulu dal Lione e quello probabile di un altro innesto sulla fascia, il destino di Calabria sembra segnato. Sta a lui dimostrare al Milan il contrario, a meno che il club non lo reinvesti come terzino sinistro, da alternativa primaria a Theo Hernandez.

LEGGI ANCHE -> PIOLI SULLE CONDIZIONI DI IBRAHIMOVIC