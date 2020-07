Pioli su Ibrahimovic: “Se gioca domani? Fosse per lui…”

Zlatan Ibrahimovic titolare anche domani contro il Bologna? La risposta di Pioli alimenta ancora qualche dubbio.

Il Milan vuole continuare a vincere ed a sperare nell’aggancio al quinto posto, un obiettivo che anche oggi Stefano Pioli ha indicato come primario.

Il tecnico rossonero, in conferenza stampa, ha anche parlato della formazione possibile che verrà schierata per Milan-Bologna di domani a San Siro.

Il dubbio riguarda la presenza dal 1′ minuto di Zlatan Ibrahimovic, bomber e leader dei rossoneri. Pioli non ha ancora sciolto le riserve: “L’allenamento di oggi e la rifinitura di domani saranno indicativi. Se lo chiedo a lui la risposta è sicura, sta bene e vuole giocare. Deciderò domani in base allo schieramento e alle prospettive sui cambi, sarà importantissimo chi entrerà in corsa”.

Dunque Ibrahimovic appare al top della forma, anche se Pioli dovrà valutare bene. Se dovesse partire anche domani dall’inizio, sarebbe la quinta gara consecutiva da titolare per lo svedese.

