Dalla Spagna: “Il Barcellona farà la fine del Milan”

L’allarme del candidato presidente del Barcellona, il quale usa il Milan come termine di paragone da grande decaduta del calcio.

Il Barcellona è in difficoltà. Persa la corsa al titolo in Liga, il club catalano rischia di perdere l’appeal ed il prestigio societario che ha sempre avuto negli ultimi tempi.

Il problema è grave, anche perché una generazione di campioni a breve potrebbe essere letteralmente sorpassata. In particolare gente come Lionel Messi potrebbe fare le valigie.

Arriva l’appello di Victor Font, candidato presidente del Barça. L’imprenditore usa un paragone piuttosto particolare: “Il Barcellona rischia di diventare il nuovo Milan, una squadra che ha vinto tutto ma che presto faticherà a competere in Europa”.

Font utilizza il club rossonero come simbolo di una grande decaduta del calcio internazionale. In effetti il Milan è dal 2014 che non gioca la Champions League e, per problemi generazionali e finanziari, non sta riuscendo a tornare agli antichi fasti.

Il Barça potrebbe affrontare una situazione simile e delicata. Sperando che nel frattempo il Milan possa risalire la china.

