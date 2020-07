Mihajlovic: “Io e Ibra veri amici. Dove giocherà? Vedremo”

In conferenza stampa Sinisa Mihajlovic ha parlato di Milan-Bologna ma anche dal suo rapporto sempre molto stretto con Ibrahimovic.

Anche Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è intervenuto oggi in conferenza stampa per anticipare i temi della sfida contro il Milan.

Domani l’ex tecnico rossonero si ritroverà di fronte a Zlatan Ibrahimovic. Ottimo il rapporto fra i due come testimoniato dallo stesso Mihajlovic in sala stampa.

“Il rapporto tra me e Ibra nasce controverso. Lui giocava nella Juve e io nell’Inter, all’inizio litigammo in campo. Poi quando è venuto a Milano abbiamo legato, anche per le comuni origini balcaniche. Posso dire che siamo veri amici“.

Mihajlovic ha anche accennato al futuro del centravanti milanisti, in scadenza di contratto: “Non so cosa succederà l’anno prossimo, vedremo Ibra cosa deciderà di fare. Spero solo che domani avrà un po’ di premura per me, che sono un povero malato”.

