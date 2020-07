Calciomercato Milan, occasioni Real Madrid: non solo Jovic

Saldi in casa Real Madrid: dopo la vittoria della Liga i blancos sono pronti a fare cassa e cedere diversi esuberi di lusso.

Ieri il Real Madrid è diventato ufficialmente campione di Spagna. 34° trofeo nazionale per la storica compagine madrilena.

Il Real ora punterà subito alla costruzione della rosa per la stagione 2020-2021. E in tal senso, come scrive Calciomercato.com, si prevede la partenza di molti esuberi di lusso, considerati poco utili alla causa.

Occasioni di mercato per molti club internazionali. Come il Milan che da tempo segue Luka Jovic, riserva dell’attacco iberico e già con le valigie in mano.

Jovic piace da matti alla società rossonera. Ma potrebbe non essere il solo calciatore in uscita dal Real che farebbe al caso del Milan di Ralf Rangnick.

Non solo Jovic: il Milan fa spesa in casa Real Madrid

Per l’attacco, se non dovesse andare in porto la costosa operazione Jovic, il Milan potrebbe puntare altri due calciatori in esubero dal Real.

Uno è Mariano Diaz, punta dominicana che è risultato decisivo nel big match vinto mesi fa con il Barcellona. Un elemento tecnico e duttile che può fare al caso di una squadra giovane e di talento come quella rossonera del futuro.

L’altro è il baby Brahim Diaz, talento di origine marocchina che era già finito sul taccuino del Milan. Un esterno offensivo che potrebbe fare comodo in prospettiva.

Da non sottovalutare la posizione di James Rodriguez. Il fantasista colombiano è un lusso per la rosa di Zinedine Zidane. Il Real è pronto a cederlo, anche con un cospicuo sconto.

Persino due veterani come Nacho Fernandez e Marcelo sono in partenza. Ma da quel lato del campo il Milan ha già prelevato, proprio dalla casa blanca, un certo Theo Hernandez. Un titolarissimo per il club rossonero di oggi e di domani.

LEGGI ANCHE -> AMBROSINI: MILAN MEGLIO SENZA TIFOSI