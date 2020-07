Calciomercato Milan, si complica un obiettivo per il centrocampo

Il Milan segue il centrocampista Eduardo Camavinga. Il centrocampista del Rennes però dovrebbe restare in Francia. Il presidente del club transalpino vuole trattenerlo.

Il Milan continua a progettare il futuro. Il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes.

Il diciassettenne però potrebbe non arrivare in rossonero, almeno per il momento. Secondo quanto riporta il quotidiano francese L’Equipe, il presidente del club transalpino Nicolas Holveck si sarebbe espresso in maniera negativa circa la sua partenza.

“Vogliamo che resti. Abbiamo bisogno di lui per fare una grande stagione” – ha dichiarato. Una presa di posizione forte che frena ogni mossa del Milan. Al giocatore si era avvicinato anche il Real Madrid. Ma ora dovranno entrambe cambiare obiettivo.

Il giocatore, nonostante la giovanissima età, viene valutato già 50 milioni. Proprio il Real Madrid direttamente con Zinedine Zidane voleva affondare il colpo a gennaio, ma il costo proibitivo aveva limitato anche le merengues.

Milan, chi è Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga ha esordito a soli 16 anni con il Rennes nel match contro il PSG. Proprio contro i parigini il giocatore ha pennellato un assist perfetto per il colpo di testa di Del Castillo, mostrando subito le sue enormi qualità. Un gol che regalerà la vittoria ai rossoneri.

Contro il PSG Camavinga ha giocato da mediano davanti alla difesa, ma può giocare e bene anche da mezzala sinistra.Un giocatore duttile che si presta perlopiù difensivamente, ma che gode di un’ottima visione di gioco, quindi abile anche con il pallone tra i piedi.

A soli 17 anni è stato uno dei centrocampisti che in Ligue 1 ha vinto più contrasti, quindi è chiaro l’abilità più evidente è quella di recuperare i palloni.

Un giovane talento che però al momento sembra lontano dal vestire la maglia rossonera del Milan: priorità a quella, sempre rossonera, del Rennes.

