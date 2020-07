Calciomercato Milan, insidia Napoli: ritorno sul bomber

Il Napoli fatica a chiudere l’affare Osimhen con il Lille. Possibile ritorno di fiamma per Jovic, che tanto piace anche al Milan.

Non c’è ancora la fumata bianca in casa Napoli per l’acquisto di Osimhen dal Lille. L’addio di Milik è ormai scontato e agli azzurri serve un nuovo attaccante come il pane.

Il club campano non vuole farsi trovare impreparato e se il centravanti nigeriano, alla fine, non dovesse firmare è già pronta l’alternativa.

Il Napoli – come sottolinea il Corriere dello Sport, in edicola stamani – non ha mai mollato Luka Jovic.

Il centravanti serbo è il profilo in cima alla lista della spesa del Milan, che è intenzionato a ripartire da lui. I contatti con l’agente Ramadani sono davvero continui ma l’ostacolo principale continua ad essere l’ingaggio troppo alto.

Attenzione dunque anche alla concorrenza. Il Napoli ha la disponibilità economica per chiudere il colpo così come Leicester e Chelsea, altri club accostati a Jovic in questi giorni.

L’arrivo di un nuovo centravanti in casa azzurra, come detto, significherebbe l’addio di Milik. Il polacco è un altro che piace parecchio al Milan ma ad oggi in pole sembra esserci la Juventus.

Resta davvero tutto da decifrare il futuro dell’attacco dei rossoneri, che quasi certamente sarà chiamato a ripartire senza la presenza di Zlatan Ibrahimovic.

