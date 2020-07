Milan, attesa Rangnick: a giorni la separazione dalla Red Bull

Il Milan è in attesa che Ralf Rangnick si separi dalla Red Bull. Poi il tedesco potrà cominciare la sua avventura in rossonero. Le ultime novità sulla trattativa

Sono giorni caldi per l’arrivo di Ralf Rangnick. Ormai non ci sono più dubbi, è il tedesco il prescelto per la rinascita del Milan. Il club rossonero, da mesi, ha deciso di puntare sull’uomo che ha cambiato il volto al calcio targato Red Bull.

La separazione dalla compagnia austriaca rappresenta davvero l’ultimo ostacolo per la fumata bianca definitiva: come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, Rangnick è davvero vicino all’addio al suo attuale club.

Nei prossimi giorni verranno definiti i termini della risoluzione contrattuale, con il Milan che aspetta paziente, consapevole che nulla potrà cambiare, visto che le parti sono davvero d’accordo su tutto.

Rangnick dovrebbe ricevere un’importante buonuscita e poi potrà finalmente sedersi dietro una scrivania a Milanello, e successivamente andare in campo, per dare il via alla nuova era rossonera. Tutto lascia pensare che la prossima settimana possa davvero essere quella giusta per chiudere la vicenda.

Ricordiamo che con Rangnick è già tutto definito, con il tedesco pronto a firmare un contratto triennale. Nessuna novità sul budget che dovrebbe essere di 75 milioni di euro.

