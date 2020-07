Kjaer: “Un sogno essere qui. Voglio riportare il Milan in Europa”

Simon Kjaer, arrivato nello scetticismo generale, è diventato fondamentale in coppia con Romagnoli. Il difensore danese ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV2 Sport.

Simon Kjaer è stato riscattato dal Siviglia per 3,5 milioni. Un acquisto definitivo arrivato a suon di prestazioni convincenti. La coppia con Romagnoli funziona alla perfezione, tanto che riescono ad integrarsi con le rispettive caratteristiche.

L’ex centrale del Palermo è stato intervistato da TV2 Sport e si è soffermato sul suo presente rossonero e sulle ambizioni per il futuro. L’ambizione è riportare il club dove merita: “Voglio riportare il club in Europa. Il Milan è un club enorme e merita di stare ai vertici”.

Arrivato a gennaio, ma è come se fosse rossonero da anni, tanto che già dai tempi del Palermo voleva il Milan: “È sempre stato un sogno essere qui. Appena arrivato in Italia ambivo ad arrivare qui. Ora mi sento a casa”.

SAELEMAKERS: “IBRA UNA LEGGENDA”

Milan, Simon Kjaer presente e futuro

Kjaer ha firmato un contratto di due anni, dopo il riscatto dal Siviglia per 3,5 milioni. Il difensore vede un futuro roseo davanti a sé: “Non sono mai stato meglio. I prossimi due anni li attendo con impazienza. È fantastico”.

Dall’arrivo dall’Atalanta, nell’affare che ha portato Caldara in nerazzurro, Kjaer si è subito imposto come un elemento indispensabile: “È stato subito un buon inizio. Mi hanno accolto tutti benissimo. Non mi sono mai sentito meglio sia fisicamente che mentalmente. Sono nella miglior età per un calciatore. In dieci anni ho imparato tanto. Sto molto bene”.

Kjaer ha parlato anche della squadra rossonera e dove può arrivare a suon di prestazioni come quelle che stanno avvenendo dalla ripresa del campionato: “Abbiamo una squadra giovane e con un gran potenziale. Stiamo andando molto bene e si vede che il Milan è un club di livello mondiale”.

MILAN, UN PRIMAVERA VIA IN PRESTITO