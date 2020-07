Sky – Buonuscita Rangnick, problema non riguarda il Milan

È emerso un ostacolo nell’affare che con ogni probabilità porterà Ralf Rangnick al Milan. Un problema che però non riguarda il club rossonero.

Il Milan e Rangnick, un matrimonio che si farà. Nelle ultime ore però il club rossonero si è trovato di fronte ad un ostacolo.

Il manager tedesco gode di altri due anni con la Red Bull e deve trovare l’accordo per la buonuscita, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 7-8 milioni di euro.

Un fattore che non dovrebbe però mettere in discussione la buona conclusione dell’affare, portando Rangnick al Milan. Come riporta Sky, infatti, si tratta di una trattativa in corso tra il tedesco e la proprietà austriaca. Di conseguenza, il club rossonero non rientra nelle discussioni in corso.

Il Milan sapeva già di questo piccolo ostacolo, tanto che da novembre conosce la situazione contrattuale di Rangnick. Il tedesco arriverà quindi al Milan.

