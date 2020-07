Sky – Rientro Castillejo, buone notizie: le ultime news

Samu Castillejo, infortunatosi nel match contro la Spal, si è sottoposto a risonanza magnetica. Lo spagnolo dovrebbe rientrare contro l’Atalanta, nella terz’ultima partita di campionato.

Samu Castillejo prima dell’infortunio contro la Spal era uno degli elementi più importanti del Milan. La sua esclusione ha permesso l’esplosione di Alexis Saelemakers, ma ora lo spagnolo vuole riprendersi il posto.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, in mattinata l’ex Villarreal si è sottoposto a ulteriore risonanza magnetica per valutare la condizione del problema muscolare che lo sta tenendo lontano dai campi.

La risonanza ha dato un riscontro positivo, così tra 4-5 giorni il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo per poi essere arruolabile per le ultime tre partite di campionato, a partire dal match casalingo contro l’Atalanta.

Proprio l’infortunio di Castillejo aveva portato al cambio modulo per Pioli, passando dal 4-4-1-1 al 4-2-3-1. Ora il tecnico rossonero avrà un ulteriore elemento su cui puntare nel finale di stagione.

MILAN-BOLOGNA: LE PAROLE DI MIHAJLOVIC

Milan, Castillejo-Saelemakers: chi il titolare?

Il rientro di Castillejo pone un dolce dubbio per Pioli per quanto riguarda il ruolo di trequartista sul lato destro. Saelemakers, nonostante la sciocchezza contro il Napoli, è diventato l’uomo in più in grado di garantire velocità e imprevedibilità alla manovra.

Lo spagnolo però si era preso il Milan a suon di ottime prestazioni prima dello stop, quindi per le ultime tre partite l’allenatore dovrà scegliere tra uno dei due, con Leao e Paquetà che possono comunque essere impiegati egregiamente nel ruolo. Un problema di abbondanza che in questo finale di stagione è ben accetto.