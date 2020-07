Milan, Rangnick sorride: i regali di Pioli

Come scrive stamani Tuttosport, sono diversi i calciatori del Milan esplosi in quest’ultimo periodo che faranno comodo a Ralf Rangnick.

Ralf Rangnick è pronto a vivere la sua avventura al Milan. Un Milan, che per la prima volta dopo parecchi anni, non sarà chiamato a rivoluzione totalmente la sua squadre. I giocatori da cui ripartire sono tanti e il tedesco non può che ringraziare Stefano Pioli per il lavoro svolto a Milanello.

Come dicevamo, sono davvero diversi i calciatori che hanno un futuro in rossonero: a partire dagli uomini del pacchetto arretrato.

Gigio Donnarumma sarebbe un punto fermo per anni ma va prolungato il contratto e i prossimi giorni saranno quelli decisivi per trovare un accordo.

Nessun dubbio poi su Theo Hernandez e Alessio Romagnoli veri pilastri del Milan. Sarà un punto fermo anche Simon Kjaer, che almeno inizialmente partirà titolare vista la grande intesa raggiunta con il capitano. Sulla destra invece toccherà al nuovo arrivato, che potrebbe essere Dumfries o Emerson.

Il calciomercato non cambierà certo la linea mediana: il Milan post lockdown ha scoperto una vera diga a centrocampo e Bennacer–Kessie risultano intoccabili.

In avanti le buone notizie sono rappresentate da Calhanoglu, punto fermo e sempre più leader tecnico e da Rebic. Il croato verrà riscattato dall’Eintracht ed è un punto fermo della squadra.

Non si toccano nemmeno Castillejo, Saelemaekers e Leao ma la sensazione è che i maggiori investimenti verranno fatti dalla trequarti in su per aggiungere qualità e gol.

La crescita di questo Milan, nei suoi elementi, è certamente merito anche di Zlatan Ibrahimovic, vero leader tecnico e carismatico della squadra: se dovesse rimanere rappresenterebbe certamente un altro punto di forza per Rangnick.

LEGGI ANCHE: FUMATA BIANCA RANGNICK