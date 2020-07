Rangnick, i legali trattano con Red Bull: Elliott attende col contratto

Ralf Rangnick a giorni sarà libero dal contratto con la Red Bull e andrà a Londra per incontrare Elliott, pronto il contratto per guidare il Milan.

Si avvicina sempre di più l’approdo di Ralf Rangnick al Milan. Dopo il 2 agosto, quando terminerà il campionato Serie A 2019/2020, dovrebbe esserci l’atteso annuncio ufficiale.

Intanto il manager tedesco deve liberarsi dal suo contratto valido altri tre anni con la Red Bull. Sportmediaset spiega che i legali delle parti sono al lavoro per la risoluzione. C’è da definire la buonuscita, oltre ai premi per il lavoro svolto in questi anni con la valorizzazione di giocatori del Salisburgo e del Lipsia.

Rangnick la prossima settimana potrà volare a Londra per incontrare i vertici del fondo Elliott Management Corporation. È pronto un contratto triennale con opzione per una quarta stagione. L’ingaggio previsto per il manager tedesco è di 5 milioni di euro annui. Sarà allenatore e responsabile dell’area tecnica.

Ci sarà comunque ampio spazio per Geoffrey Moncada, attuale capo-scout rossonero abile nell’individuare giovani talenti. Salvo sorprese clamorose, Paolo Maldini e Frederic Massara lasceranno il club dopo il 2 agosto. Rangnick, secondo Sportmediaset, avrà una dozzina di collaboratori tra Milanello e Casa Milan.

