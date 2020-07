Calhanoglu: “Gruppo da confermare. Contenti di Pioli”

Hakan Calhanoglu è intervenuto a DAZN dopo Milan–Bologna, ecco le sue dichiarazioni sul match: “Sono contento, devo continuare così. Ho giocato tante partite con questo modulo, volevo giocare così. Per noi è importante giocare con continuità“.

Se il gruppo è da riconfermare: “Sì, c’è voglia. Non è facile giocare sempre, siamo stanchi ma abbiamo dimostrato che abbiamo cuore e mentalità. Il Bologna gioca uomo contro uomo e non era facile. Abbiamo fatto pressing alto, abbiamo creato occasioni e vinto la partita“.

Poi l’elogio a mister Pioli: “Mi ha cambiato tanto come persona e in campo. Mi lascia giocare senza casini, mi parla tanto anche fuori dal campo. Sono contento, gioco anche per lui. Per noi è una persona importante, siamo contenti di avere un allenatore così che ci aiuta“.