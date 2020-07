La diretta live di Milan-Bologna, partita di Serie A in programma questa sera alle 21.45. Aggiornamenti minuto per minuto da San Siro.

62′ – Pioli cambia tre giocatori, Ibrahimovic non prende bene la sostituzione. Piccolo battibecco fra i due in panchina.

56′ – GOOOOOOOOOL! Assist di Ibrahimovic, movimento super di Rebic e gol. Sempre lui!

49′ – GOOOOOOOL! Incursione di Bennacer, sinistro incrociato ed è 3-1 a San Siro!

46′ – Inizia il secondo tempo

45’+3′ – Primo tempo finito.

45’+3′ – GOL del Bologna, botta imprendibile di sinistro di Tomiyasu. Partita riaperta a San Siro.

24′ – GOOOOOOOOOL! Skorupski sbaglia il rinvio, Calhanoglu intercetta e segna facile facile il 2-0.

Il momento in cui Saelemaekers impatta la palla per la sua prima rete in maglia rossonera 🔝#MilanBologna #DAZN pic.twitter.com/XJUs1pFl66 — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 18, 2020

10′ – GOOOOOOOOL! Super azione del Milan, Theo Hernandez sfonda a sinistra, Ibrahimovic lascia scorrere e Saelemaekers di sinistro trova il primo gol in Italia!

7′ – Solita sovrapposizione interna di Theo Hernandez, il tiro però è troppo centrale. Che occasione!

1′ – Si comincia!

Tra poco inizierà la diretta live di Milan–Bologna con il racconto del match.

Tutto pronto a San Siro per la 34^ giornata di Serie A. Il Milan scende in campo contro il Bologna, ed è subito la gara degli ex: Sinisa Mihajlovic da una parte, Stefano Pioli dall’altra. I rossoneri, reduci dalla bella vittoria col Parma, cercano altri tre punti per consolidare la posizione in classifica.

Seguiremo qui la diretta live di Milan-Bologna in tempo reale, con aggiornamenti minuto per minuto direttamente da San Siro.

Il tabellino di Milan-Bologna

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Poli, Domínguez; Orsolini, Santander, Sansone.

Arbitro: Massa

Marcatori: /

Ammoniti: /