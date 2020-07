Calciomercato Milan, colpo Szoboszlai: si paga la clausola

Dalla Spagna: il Milan sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria per strappare Dominik Szoboszlai al Salisburgo. Chiusura davvero vicina

Dominik Szoboszlai è il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera. Il centrocampista magiaro ha convinto proprio tutti e Ralf Rangnick vorrebbe presentarsi a Milanello con lui per dar via al nuovo corso.

L’addio al Salisburgo, come è facile intuire dalle parole del calciatore classe 2000, è davvero scontato. In questi ultimi giorni vi abbiamo raccontato di un Milan in vantaggio nella corsa al calciatore ma bisogna chiudere per non permettere il rientro della concorrenza.

Szoboszlai piace non poco in giro per l’Europa: Psg, Arsenal sono le squadre che hanno chiesto maggiori informazioni ma attenzione anche alle italiane, Napoli e Lazio.

Ralf Rangnick rappresenta certamente un fattore importante per la scelta finale del giocatore ma bisogna convincere anche il Salisburgo.

Stando alle ultime news provenienti dalla Spagna la chiusura sarebbe davvero vicina: il Milan – riporta TodoFichajes – sarebbe intenzionato a pagare i soldi della clausola rescissoria. Troppo importante per temporeggiare.