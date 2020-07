Calciomercato Milan | Ribery porta Gotze in Italia

Il Milan perde terreno nella corsa a Gotze, mentre avanza la Fiorentina. La chiave in casa viola si chiama Franck Ribery. Le ultime news.

Mario Gotze è una delle occasioni più interessanti del Calciomercato. In scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, non rinnoverà. L’annuncio è arrivato già da tempo e già molte squadre si sono attivate per convincerlo.

L’Italia sembra un’opzione concreta per il suo futuro, con Milan e Fiorentina alla finestra. I viola però hanno un vantaggio, ed è Franck Ribery: l’esterno francese ha un ottimo rapporto con Gotze, hanno giocato insieme al Bayern Monaco e potrebbe convincerlo ad andare a Firenze.

Ecco perché, almeno per il momento, la Fiorentina è in vantaggio rispetto al Milan. Che però ha un asso nella manica, Ralf Rangnick. Il nuovo allenatore potrebbe infatti provare a strapparlo alla concorrenza, anche se la tenuta fisica e l’età del giocatore non convincono a pieno gli uffici di Casa Milan.

IBRAHIMOVIC AL BOLOGNA: SEGNALE INEQUIVOCABILE