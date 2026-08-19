Milan, due nomi per la difesa: Amorim vuole altri rinforzi

La campagna acquisti del Milan potrebbe non essere ancora terminata. La società rossonera, infatti, è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Ruben Amorim e una delle priorità resta il reparto difensivo.

Le amichevoli estive hanno evidenziato alcune difficoltà nel settore arretrato e la possibile partenza di Tomori potrebbe rendere necessario un nuovo intervento sul mercato.

I nomi principali sulla lista del Milan sono quelli di Gonçalo Inacio e Tiago Gabriel. Il portoghese dello Sporting rappresenta un profilo particolarmente gradito ad Amorim, ma l’operazione appare complicata. Più concreta, invece, la pista che porta al giovane centrale del Lecce, per il quale i rossoneri hanno già raccolto informazioni.

Prima di accelerare, però, il Milan dovrà necessariamente pensare alle uscite. La dirigenza vuole ridurre il numero dei giocatori in rosa e creare spazio, oltre a recuperare risorse economiche da reinvestire. Il mercato rossonero, dunque, resta vivo: prima di nuovi acquisti, però, serviranno diverse cessioni.