Torriani vice Maignan, possibile cambio di gerarchie in casa Milan

Lorenzo Torriani si candida a sorpresa per un ruolo importante nelle gerarchie del Milan. Il giovane portiere classe 2005 ha sfruttato al meglio le occasioni ricevute durante le amichevoli estive, mettendosi in mostra con prestazioni convincenti.

L’assenza di Mike Maignan e i problemi fisici accusati da Pietro Terracciano hanno permesso a Torriani di trovare spazio e di guadagnare considerazione all’interno del gruppo. Le sue prove avrebbero convinto Ruben Amorim, che starebbe valutando la possibilità di promuoverlo come secondo portiere alle spalle del francese.

Una scelta che cambierebbe le gerarchie iniziali e vedrebbe Torriani davanti a Terracciano. Per il giovane estremo difensore si aprirebbe così una prospettiva particolarmente interessante: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, oltre a essere il vice di Maignan, potrebbe trovare spazio in alcune competizioni, come Coppa Italia ed Europa League.

Il Milan, dunque, potrebbe puntare sulla crescita interna di Torriani, premiando quanto mostrato durante la preparazione. Una decisione che, se confermata, rappresenterebbe una bella occasione per il classe 2005.