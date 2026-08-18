Nuno Tavares idea del Milan, può arrivare in caso di cessione di Estupinan

Il Milan continua a guardare con interesse a Nuno Tavares per rinforzare la fascia sinistra. Il terzino della Lazio è un profilo che piace alla dirigenza rossonera e potrebbe diventare un obiettivo concreto nelle ultime settimane di mercato.

Il nome del portoghese è stato accostato al Milan anche nell’ambito di un possibile scambio con Fikayo Tomori, ma l’operazione non sarebbe necessariamente legata alla partenza del difensore inglese.

Il Milan potrebbe infatti valutare Tavares anche attraverso una trattativa separata, cercando un accordo direttamente con la Lazio. Il giocatore conosce già bene la Serie A e ha mostrato qualità importanti soprattutto nella spinta offensiva e nella capacità di accompagnare l’azione.

La situazione di Tomori resta comunque da monitorare, ma l’eventuale mancato scambio non farebbe tramontare l’interesse per Tavares. Il portoghese continua a essere considerato un’opzione interessante per Amorim, soprattutto se il Milan dovesse decidere di intervenire sulla fascia sinistra.