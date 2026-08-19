Endrick-Milan, la situazione: i rossoneri non mollano

Il Milan ha effettuato un sondaggio per Endrick e, questa volta, a muoversi sarebbe stato direttamente Gerry Cardinale.

Fabrizio Romano ha svelato infatti un retroscena importante: il proprietario rossonero avrebbe avuto un contatto personale con l’entourage dell’attaccante brasiliano del Real Madrid per capire la situazione e valutare eventuali margini di manovra.

Al momento, però, arrivare a Endrick resta complicato. Dal Real Madrid il messaggio è chiaro: il club non vuole lasciarlo partire, almeno per ora. Anche il giocatore sarebbe intenzionato a rimanere nella capitale spagnola e continuare la propria esperienza agli ordini di Mourinho.

Il Milan, comunque, ha voluto informarsi e tenere aperto un canale. L’ipotesi potrebbe diventare più concreta negli ultimi giorni di mercato, magari attraverso un prestito, qualora la situazione cambiasse. Per ora si tratta soprattutto di un contatto esplorativo, ma il fatto che Cardinale sia intervenuto personalmente conferma quanto il profilo di Endrick interessi al club rossonero.