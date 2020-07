Calciomercato Milan, Roma vigile su Pessina

E’ la Roma la squadra maggiormente interessata a Matteo Pessina. Il centrocampista di Monza potrebbe far ritorno al Milan al termine della stagione.

Matteo Pessina anche ieri nel match contro l’Atalanta ha dimostrato la sua grande confidenza con la rete. Per il giovane centrocampista brianzolo è così arrivato il gol numero sette in Serie A. Niente male per un calciatore alla sua prima vera esperienza nel massimo campionato.

Pessina è pronto ad un ulteriore salto di qualità: facile pensare che la prossima stagione il classe 1997 possa vestire una maglia importante. Difficile una permanenza al Verona: quasi certamente farà ritorno all’Atalanta, che è pronta a monetizzare.

Vi abbiamo parlato dei sondaggi effettuati da parte di Inter e Juventus ma stando alle ultime news la squadra maggiormente interessata sembra essere la Roma, pronta a sfidare il Milan.

I rossoneri stanno riflettendo se incassare il 40-50% della vendita di Pessina o se riportarlo a casa per la metà. Valutazioni in corso.

