Ibrahimovic, pallonata a Gagliolo: “Volevo svegliarti” | AUDIO

In Milan-Parma la punizione di Ibrahimovic ha steso Gagliolo con una pallonata dritta in faccia. I rossoneri su Tik Tok svelano cosa ha detto Zlatan all’avversario.

Zlatan Ibrahimovic in questi mesi in Italia ha dato spettacolo. In campo, insieme al suo Milan rinato grazie alla cura Pioli, e soprattutto fuori. Z è uno show-man, e ne ha dato dimostrazione anche in questi giorni alla consegna della maglia per le 100 presenze.

“Grazie a voi ragazzi perché non c’è concorrenza“, ha detto al momento della premiazione. Adesso è uscita fuori un’altra “gag” molto divertente che riguarda Milan-Parma, la partita andata in scena mercoledì sera a San Siro e finita 4-1 per il Diavolo.

Nel corso del primo tempo Ibrahimovic ha tirato una punizione potentissima: la palla ha colpito in piena faccia il povero Gagliolo, rimasto a terra per qualche minuto con la testa fra le nuvole.

Il Milan, tramite un post sul profilo Tik Tok, ha svelato cosa ha detto Ibrahimovic al giocatore del Parma. “Ti ho visto dormire, ti volevo svegliare“… Il solito Ibra.