Milan-Bologna, Mihajlovic: “Quando perdi 5-1 devi stare zitto”

Il commento di Sinisa Mihajlovic al termine di Milan-Bologna di questa sera. Una sconfitta che non fa piacere al mister serbo.

Molto critico e rammaricato Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta netta subita dal suo Bologna stasera in casa del Milan.

Interpellato su DAZN, il tecnico serbo ha parlato così della prova dei suoi: “Quando perdi 5-1 non c’è commento da fare. Devi stare zitto, chiedere scusa a tifosi e società. Dovrebbero farlo anche i miei giocatori. Dobbiamo pensare all’anno prossimo e fare valutazioni giuste, altrimenti ci ritroviamo in situazioni come queste. Non siamo entrati in campo oggi”.

Sulle differenze dal match col Napoli: “Lì abbiamo fatto una buona partita, eravamo concentrati e potevamo vincere. Ce la siamo giocata, oggi no. Si vedeva fin dall’inizio che non c’eravamo. Quando non giochiamo al 100% si vede e ci trasformiamo”.

Infine sulle parole scambiate con Ibrahimovic: “Abbiamo parlato delle nostre famiglie. Difficilmente parliamo di calcio. Se giocherà al Bologna? Non riesco a sentire la tua domanda…”

LEGGI ANCHE -> ABBRACCIO IBRA-MIHAJLOVIC IN CAMPO