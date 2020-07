Milan-show: cinquina al Bologna, l’Europa è ad un passo

Non si ferma la corsa del Milan in campionato. Altra vittoria dal punteggio esaltante, contro un Bologna mai sceso in campo.

Non sottovalutare la vittoria del Milan di ieri sera contro il Bologna. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che riporta i numeri ed i dati pazzeschi della squadra rossonera.

5-1 contro la compagine felisinea. E conferme assolute del momento magico che la banda Pioli sta vivendo. Sei successi e due pareggi dalla ripartenza di giugno, miglior attacco con 25 gol fatti. Ma soprattutto un gioco lineare e bello da vedere, forma atletica eccellente ed una rabbia incredibile in campo.

Così nasce il pokerissimo inflitto alla squadra di Sinisa Mihajlovic. Rispetto alla gara con il Parma, ieri il Milan è partito a razzo, ha impostato la gara su ritmi elevati e non ha avuto pietà degli errori difensivi del Bologna.

Il festival del gol a San Siro ha visto andare a segno, per la prima volta in stagione, Saelemaekers, Bennacer e Calabria. Ma anche le conferme sotto porta di Calhanoglu e Rebic, sintomo di una squadra che gioca al 100% con tutte le proprie risorse.

Ora l’Europa è davvero ad un passo. Sia per il ritmo con cui il Milan sta interpretando questo finale di stagione, sia per una classifica che è sempre più dalla parte del Diavolo. E la proprietà Elliott dovrebbe cominciare a riconsiderare la posizione di mister Pioli, stratega che ha il merito della rinascita improvvisa.

