La pronuncia corretta di Saelemaekers: l’esterno fa chiarezza | VIDEO

Con un video apparso sul canale Tik Tok ufficiale del Milan, Saelemaekers ha fatto chiarezza sulla pronuncia del suo cognome

Partita dopo partita Saelemaekers si è preso il Milan. L’esterno belga, arrivato durante il calciomercato di gennaio, è diventato un titolare complice l’infortunio di Castillejo. Ieri è così arrivata la prima rete in maglia rossonero, contro il Bologna.

In questi mesi il ‘problema’ più grande su Saelemaekers è legato decisamente alla pronuncia del suo nome. Giornalisti e tifosi non hanno ancora ben capito quale sia quella corretta. Ci ha così pensato lo stesso ex Anderlecht a fare chiarezza, con un video pubblicato sul canale ufficiale Tik Tok del Milan.