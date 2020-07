Calciomercato Milan – Pronta l’accelerata per Szoboszlai

Dominik Szoboszlai dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan. Una volta definito l’ingaggio di Ralf Rangnick, dovrebbe esserci l’assalto finale.

Il Milan vuole assicurarsi Dominik Szoboszlai. È uno dei giocatori richiesti da Ralf Rangnick, ma anche Zvonimir Boban a gennaio lo aveva messo nel mirino.

Il quotidiano Tuttosport spiega che il club rossonero è pronto ad accelerare per prendere il centrocampista ungherese. Szoboszlai ha già fatto sapere di gradire il trasferimento al Milan. L’approdo di Rangnick in Italia è un fattore importante per la sua scelta.

Serve pagare i 24-25 milioni di euro della clausola di risoluzione per “strapparlo” al Red Bull Salisburgo, non disposto a fare sconti. La stagione 2019/2020 di Szoboszlai è stata di ottimo livello e il prezzo fissato è quello.

Il Milan è disposto a fare tale investimento, ma attende di chiudere completamente l’ingaggio di Rangnick prima di lanciare l’assalto definitivo. Il manager tedesco sta ultimando i dettagli inerenti la risoluzione contrattuale con la Red Bull. A breve dovrebbe essere libero di firmare con la società rossonera.

LEGGI ANCHE -> Rinnovo Donnarumma: quando il Milan e Raiola si incontreranno