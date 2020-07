Austria, squadra della stagione: c’è anche Szoboszlai

Il primo obiettivo del Milan della prossima stagione resta Dominik Szoboszlai. Il centrocampista del Salisburgo è stato inserito nella squadra della stagione della Bundesliga austriaca.

Il giocatore del Salisburgo era già stato scelto come miglior giocatore del campionato con nove reti e quattordici assist. Ora un altro riconoscimento alla sua grandissima stagione con la sua attuale squadra.

Il Milan è sempre più convinto di voler puntare sul giocatore e aspetta che si risolva definitivamente la questione Rangnick per far partire l’assalto decisivo.

Il diciannovenne piace molto sia all’attuale dirigenza che al futuro direttore tecnico tedesco. La base d’asta per arrivare al giocatore è di 20-25 milioni di euro, un prezzo accessibile ma che potrebbe salire se la concorrenza dovesse essere agguerrita.

Dalle parti di Via Aldo Rossi però credono molto in lui e non è escluso che si faccia uno sforzo economico dedicato per portarlo in rossonero.

+++ Team der Saison 2019/20 +++ Österreichs Sportjournalisten haben gewählt! Hier ist das Team der Saison in der Tipico Bundesliga! 🥇#TipicoBL #TeamDerSaison pic.twitter.com/4PwhJgbP7S — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) July 20, 2020

