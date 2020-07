Sassuolo-Milan, Pairetto l’arbitro del match

Designato Luca Pairetto per Sassuolo-Milan, match valevole per la 35esima giornata di Serie A. I suoi assistenti, Fabbri quarto uomo e Chiffi al VAR.

E’ già tempo di tornare in campo, per un nuovo turno di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli domani, alle ore 21.45, sarà di scena a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo di De Zerbi. Un match che vale la qualificazione alla prossima Europa League. La Can, in mattinata, ha reso noto l’arbitro del match, che sarà Luca Pairetto.

SASSUOLO – MILAN Martedì 21/07 h. 21.45

PAIRETTO

TOLFO – BACCINI

IV: FABBRI

VAR: CHIFFI

AVAR: VALERIANI

