Rebic, una clausola pro-Fiorentina ostacola il Milan: i dettagli

Il Milan vorrebbe comprare a titolo definitivo Ante Rebic dall’Eintracht Francoforte, che per ora frena a causa di un vecchio accordo con la Fiorentina.

Certamente Ante Rebic va considerato tra i giocatori maggiormente positivi di questa stagione 2019/2020 del Milan. I primi mesi erano stati anonimi, ma nell’anno nuovo il croato si è scatenato.

È arrivato a quota 11 gol in campionato, in questi mesi solamente Robert Lewandowski ed Erling Haaland hanno fatto meglio. Come sottolineato da Stefano Pioli, dietro l’exploit del giocatore c’è un cambio di mentalità avvenuto dopo la sosta natalizia. Questo gli ha permesso di mostrare il suo vero valore rispetto alle prestazioni opache dei mesi precedenti.

Calciomercato Milan – Rebic vuole restare

Rebic è in prestito biennale al Milan, dunque fino a giugno 2021 può sicuramente rimanere. Poi il suo contratto con l’Eintracht Francoforte scadrà nel 2022 e dunque c’è margine per trattare, magari inserendo André Silva (a sua volta in prestito in Germania) nell’operazione.

Il buon rendimento del centravanti portoghese in Bundesliga ha indotto a pensare che i club si potessero accordare con anticipo sugli acquisti a titolo definitivo dei cartellini. Però c’è un fattore che al momento sta bloccando l’affare.

Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina quattro estati fa si era riservata un diritto del 50% sulla rivendita di Rebic. L’accordo con l’Eintracht Francoforte prevedeva tale clausola, che adesso rappresenta un problema. Se il Milan investisse 30 milioni sul croato, 15 finirebbero ai viola.

Il club tedesco frena, perché spera di trovare una via alternativa. Tutto potrebbe essere risolto tra meno di un anno, quando scadranno i prestiti di Rebic e André Silva.

