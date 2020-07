SONDAGGIO ML – Panchina Milan: Pioli confermato

I nostri utenti si schierano a favore della conferma di Stefano Pioli. Il tecnico meriterebbe di sedere ancora sulla panchina del Milan

Tiene banco il futuro di Stefano Pioli. Il tecnico sta stupendo tutti con il suo Milan. Nonostante un futuro che appare ormai segnato, con Ralf Rangnick pronto a prendere la sua eredità, i rossoneri si stanno mostrando compatti e l’Europa League è ormai ad un passo.

La scelta di dire addio a Pioli per puntare sul tedesco non piace a molti. I tifosi sono divisi e lo dimostra anche il sondaggio su Twitter di MilanLive. Per il 59,1% dei votanti l’ex Fiorentina meriterebbe di rimanere sulla panchina del Milan. Il 40,9, invece, lo manderebbe via.

